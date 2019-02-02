نادي دبورية يشق طريقه نحو الدرجة الأولى بعد فوزه على معين دالية الكرمل

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سيطر تلامذة المدرب حنا فرهود على مجريات اللعب في الشوط الأول منذ البداية

يشق متصدر اللائحة فريق النادي الرياضي دبورية طريقه نحو الدرجة الأولى، وذلك بعد فوزه البيتي على فريق هبوعيل معين دالية الكرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب".

وقاد اللقاء بامتياز الحكم رشاد دراوشة، ابن عرابة، وساعده النصراوي نزار عفيفي وشون باتيشيف وراقبهم أنسي حديد. وسيطر تلامذة المدرب حنا فرهود على مجريات اللعب في الشوط الأول منذ البداية، بدليل حصولهم على عشر ضربات ركنية، حيث وصلوا الى فرص لا تعد ولا تحصى، لكن اهدارات بالجملة وتدخل العارضة والقائم وتألق الحارس الضيف كيوان كيوان حالوا دون احراز الأهداف، الى أن جاءت الدقيقة الأربعين وفيها رفع حمادة أنور جبارين كرة قوسية متقنة الى رأس عنصر التجربة وئام عماشة، ليخضع الحارس وتنطلق احتفالات المشجعين، حيث حضر 300 متفرج فقط، رغم توقعات بأعداد أكبر. وفي الشوط الثاني تحسن مستوى أبناء المدرب عنان فرو، اذ تخلوا عن اللعب الدفاعي وبادلوا الدبوريين الهجمات. ونجح صانع الألعاب المجرب احسان حلبي بادراك هدف التعادل بتسديدة متقنة من ضربة حرة عن بعد عشرين مترا لا تصد ولا ترد، حيث سددها الى الزاوية العليا. وفي الدقيقة الخامسة والسبعين أعاد عمر العال التقدم للدبوريين بعد تمريرة عرضية من محمد عمارية. وبعد دقيقة واحدة عزز وئام زحالقة النتيجة بالهدف الثالث.

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