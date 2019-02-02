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الأخوة كفرمندا يعتلي صدارة الدرجة الثانية
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شفاعمرو والقضاء

الأخوة كفرمندا يعتلي صدارة الدرجة الثانية بفوزه على الاخاء عكا 4-2

اعتلى فريق الأخوة كفرمندا صدارة اللائحة، بقيادة المدرب وسيم عباس، متساويا بعدد النقاط مع فريق مكابي طمرة


صور من المباراة

المهاجم ال سخنين ي محمد أبو ريا كان نجم اللقاء دون منازع، حيث أحرز ثلاثة أهداف - هاتريك

اعتلى فريق الأخوة كفرمندا صدارة اللائحة، بقيادة المدرب وسيم عباس، متساويا بعدد النقاط مع فريق مكابي طمرة، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق الاخاء عكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع العشرين - خامس مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".

وكان المهاجم السخنيني محمد أبو ريا نجم اللقاء دون منازع، حيث أحرز ثلاثة أهداف - هاتريك. وقد تقدم تلامذة المدرب قيصر حداد من عكا بهدف للاعب خالد كليب في الدقيقة الثامنة برأسية متقنة بعد رفعة ركنية. وبعد ذلك دخل اللاعبون المنداويون الى أجواء اللقاء، فنجح المهاجم محمد أبو ريا بادراك هدف التعادل بتسديدة متقنة من ضربة حرة مباشرة عن بعد عشرين مترا بعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة. وبعد دقيقتين اضافيتين عاد نفس اللاعب لاحراز الهدف الثاني له ولفريقه.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين عزز المهاجم محمد زيدان النتيجة بالهدف الثالث برأسية بعد رفعة متقنة من صانع الألعاب ينيف درعي. وفي الدقيقة الثامنة والخمسين عاد خالد كليب لتقليص النتيجة بهدف على نفس طريقة الهدف الأول. وفي الدقيقة السبعين نجح محمد أبو ريا باحراز الهدف الثالث له والرابع لفريقه. وبعد خمس دقائق أهدر محمد زيدان فرصة ذهبية لاحراز الهدف الخامس، حيث تصدى الحارس جاي سالمة لركلة جزاء 11م.

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الأخوة كفرمندا الدرجة الثانية الاخاء عكا
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