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كل العرب وادي عارة رياضة وشباب رياضة محلية هـ.عارة عرعرة يفوز على هـ.مصمص 2-1

رياضة وشبابSports

هـ.عارة عرعرة يفوز على هـ.مصمص 2-1
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وادي عارة

هبوعيل عارة عرعرة يفوز على هبوعيل مصمص بالنتيجة 2-1 بالدقائق القاتلة

تغلب هبوعيل عرعرة على هبوعيل مصمص بالنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم السبت على ملعب كفرقرع البلدي


صور من المباراة

بهذه النتيجة يبقى الفريق العرعراوي مطاردا للمتصدر نادي دبورية، وتفصل بينهما خمس نقاط

تغلب هبوعيل عرعرة على هبوعيل مصمص بالنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم السبت على ملعب كفرقرع البلدي، ضمن منافسات الأسبوع 20 في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب".

واحرز الهدف الاول لصالح عارة - عرعرة اللاعب وليد صيداوي في الدقيقة الـ74 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة الـ89 احرز اللاعب محمد كبها هدفا في شباك هبوعيل عرعرة ليعادل النتيجة، إلا أنّ وليد صيداوي عاد ليسجّل مجددًا الهدف الثاني له ولفريقه ويعلن احراز الهدف الحاسم في الدقيقة الـ95 من عمر المباراة، ليبقى الفريق العرعراوي مطاردا للمتصدر نادي دبورية، وتفصل بينهما خمس نقاط.

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