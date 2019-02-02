أم الفحم: مشاركة واسعة بالتظاهرة الأسبوعية ضد العنف والجريمة

صور من التظاهرة
رفع الاهالي خلال التظاهرة الشعارات المناهضة للقتل والعنف
تستمر التظاهرات المناهضة للعنف والجريمة في مدينة أم الفحم، للاسبوع الثالث على التوالي. ويذكر أنّه ينظّم اهالي ضحايا جرائم القتل والعنف في مدينة أم الفحم تظاهرات مناهضة للعنف منذ ثلاثة اسابيع، وهي مستمرة حتى اليوم، ووفقًا لما صرّحوا به سابقًا فإنّ النضال مستمر إلى حين اقتلاع هذه الآفة من المدينة والمجتمع.
ورفع الاهالي خلال التظاهرة الشعارات المناهضة للقتل والعنف. وأغلق الأهالي، شارع 65 احتجاجاً على العنف وتفشّي الجريمة. وقامت الشرطة، بفتح الشارع بالقوّة بعد اعتراض المتظاهرين.
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