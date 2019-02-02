خلال لقائه مع وفد التغيير والإسلامية: اردوغان يوعز بوقف الإجراءات ضد مرضى الكلى من عرب 48

تصريح اولي من الوفد:
الرئيس رجب طيب اردوغان خلال استقباله لوفد الحركة الاسلامية والعربية للتغيير يوصي بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الإجراءات القضائية في قضية زرع الكلى في إسطنبول
كشفت مصادر لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"أن الرئيس التركي رجب الطيّب أردوغان أوعزخلال استقباله لوفد القائمة العربية للتغيير والحركة الإسلامية وجمعية الأقصى لحماية المقدسات بوقف الإجراءات القانونية وإغلاق الملفات ضد مرضى الكلى من المواطنين العرب في البلاد (عرب 48) وتسهيل الإجراءات لتنفيذ عمليات جراحية لهم".
خلال اللقاء مع الرئيس التركي
وفي تصريح اولي من الوفد جاء إنّ:"الرئيس رجب طيب اردوغان خلال استقباله لوفد الحركة الاسلامية والعربية للتغيير يوصي بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الإجراءات القضائية في قضية زرع الكلى في إسطنبول، ودعوتهم للمجيء الى تركيا مرة أخرى للقيام بعمليّة الزرع"، بحسب الوفد.
يشار الى ان الوفد من البلاد التقى اليوم السبت الرئيس اردوغان في اطار المساعي لحث السلطات التركية إطلاق سراح مواطنين عرب مرضى بالكلى معتقلون في تركيا. ويأتي هذا اللقاء لاستكمال الجهود ومناقشة الأوضاع السياسية العامة وخصوصا الاعتداءات على المسجد الاقصى بالاقتحامات المتكررة وتهويد القدس وتخصيص منح للطلاب العرب للدراسة في تركيا ومدّ جسور التعاون الثقافي والاقتصادي مع المجتمع العربي.
وشارك في اللقاء كل من نواب الحركة الإسلامية مسعود غنايم رئيس القائمة العربية الموحدة السابق، والنائب طلب أبو عرار، والنائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، والنائب السابق أسامه السعدي والشيخ كامل ريان ممثلا عن جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الاسلامية، والسيد زهير يوسف رئيس مجلس دبورية المحلي.
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