تذوّقوا مشروب الحليب بالزنجبيل الشهي

المقادير
- حليب : كوب
- سكر : ملعقة كبيرة
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)
طريقة التحضير
1. اخلطي الحليب مع السكر والزنجبيل في قدر على نار متوسطة واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يبدأ بالغليان وتظهر فقاعات على أطراف القدر.
2. صبي الحليب في أكواب وقدميه ساخناً مع رشة زنجبيل.
صورة توضيحية
إقرا ايضا في هذا السياق:
- طريقة تحضير كيكة الشوكولاطة الباردة واللذيذة
- طريقة تحضير الشكشوكة التركية الشهية
- اليكم طريقة تحضير فطاير اللحم بالبيض على الطريقة التركية
- طريقة تحضير شوربة الجزر والزنجبيل
- طريقة تحضير الفطيرة التركية الشهية
- طريقة تحضير طبق الجمبري بالكاري
- إليكم طريقة تحضير مشروب التفاح والقرفة لخسارة الوزن
- طريقة تحضير جمبري مشوي بالفرن
- طريقة تحضير كرات الكيك بالشوكولاتة
- طريقة تحضير ستيك اللحم بالفطر والكريمة