تذوّقوا مشروب الحليب بالزنجبيل الشهي

المقادير

- حليب : كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

1. اخلطي الحليب مع السكر والزنجبيل في قدر على نار متوسطة واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يبدأ بالغليان وتظهر فقاعات على أطراف القدر.

2. صبي الحليب في أكواب وقدميه ساخناً مع رشة زنجبيل.



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