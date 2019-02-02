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مصر: الكشف الآثري الأول في 2019
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مصر: الكشف الآثري الأول في عام 2019

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن أول كشف أثري في عام 2019، بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا جنوبي البلاد

كشفت وزارة الآثار عن جبانة بمنطقة تونا الجبل تحتوي على مجموعة من التوابيت الحجرية، تضم 40 مومياء مغطاة بطبقات من "الكارتوناج"، وعدد من الأقنعة

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن أول كشف أثري في عام 2019، بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، والذي يضم نحو 40 مومياء. وكشفت وزارة الآثار عن جبانة بمنطقة تونا الجبل تحتوي على مجموعة من التوابيت الحجرية، تضم 40 مومياء مغطاة بطبقات من "الكارتوناج"، وعدد من الأقنعة التي كانت تغطي أوجه المومياوات، ومجموعة من الأواني الفخارية، من بينها 10 مخصصة لأطفال. وأضافت أنه تم العثور على المومياوات في البئر الذي تم بناؤه داخل المقبرة.


من مكان العثور على الكشف الأثري (رويترز)

ويضم الكشف الذي قامت به جامعة المنيا بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، 3 مقابر جديدة تعود للعصر اليوناني - الروماني، وهو الطراز المتعارف عليه في تونا الجبل. وتتكون المقابر من حجرات للدفن بداخلها عدد كبير من المومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة في حالة جيدة من الحفظ، من بينها مومياوات لأطفال بعضها ملفوف بلفائف كتانية، والبعض الآخر يحمل كتابات بالخط الديموطيقي.

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن تلك المقابر هي "مقابر عائلية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة من المجتمع، أو إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع".

وتنوعت طرق الدفن داخل تلك المقابر "ما بين الدفن داخل توابيت حجرية، أو خشبية، أو دفنات على أرضية المقبرة"، كما تم العثور أيضا على دفنات داخل "نيشات".

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مصر آثار كشف أثري
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