فيديو: حبّه جنة تجمع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

جاءت فكرة الكليب بسيطة جدًا تعكس أجواء ال حياة الرومانسية الهادئة التي تعيشها شيرين عبد الوهاب منذ زواجها بالفنان حسام حبيب
أطلقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو كليب أغنية "حبّه جنة" التي صدرت في ألبومها الأخير "نساي". وجاءت فكرة الكليب بسيطة جدًا تعكس أجواء الحياة الرومانسية الهادئة التي تعيشها شيرين عبد الوهاب منذ زواجها بالفنان حسام حبيب الذي يشاركها بطولة العمل.
أغنية “حبه جنة” من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين وتوزيع أحمد ابراهيم وهي أغنية رومانسية بإيقاع موسيقي غربي حققت رواجًا واسعًا منذ إطلاقها، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج العالمي لوكا كواسين.
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