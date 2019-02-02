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كل العرب فنانين فن عربي فضل شاكر يعود لجمهوره بأغنية جديدة

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فضل شاكر يعود لجمهوره بأغنية جديدة
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استمعوا: فضل شاكر يعود لجمهوره بأغنية جديدة

يعود الفنان اللبناني فضل شاكر لجمهوره من جديد بأغنية جديدة بعنوان حبيتك، وقد طرحها عبر يوتيوب

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ال أغنية من كلمات محمد رفاعي، ألحان علي اباظة وتوزيع علي اباظة

يعود الفنان اللبناني فضل شاكر لجمهوره من جديد بأغنية جديدة بعنوان "حبيتك"، قد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. ويذكر أنّ الأغنية رومانسية لا تختلف عن اللون الذي اعتاد فضل شاكر تقديمه في أعماله الفنية، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان علي اباظة وتوزيع علي اباظة.


فضل شاكر

الجدير ذكره أن فضل شاكر أطلق مؤخرًا أغنية بعنوان “مع السلامة” وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على “يوتيوب” أيضًا.
كلمات الأغنية:
ممكن تقابل في كل عمرك حكاية
وتبقي البداية لكل حلو في حياتك
في وقت اللي تحس فيه بالنهاية
تعوضك يا حبيبي كل اللي فاتك

حبيتك قد الحب اللي في كل العالم
حبيتك وربك وحده حبيبي هو العالم
انت بالنسبالي ايه … حلم ياما حلمت بيه

كان قلبي حاسس ان بكره مخبي حاجة
والجاي احلى يا قلبي من كل اللي عدى

قبلتك حبيبي نسيت معاك انا كل حاجة
وكأني لسه بعيش حياتي من النهاردة

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