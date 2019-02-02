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اندلاع حريق داخل منزل في طرعان
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الناصرة والقضاء

اندلاع حريق داخل منزل في طرعان دون إصابات

شبّ حريق داخل منزل في بلدة طرعان ظهر اليوم السبت، بحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ

شبّ حريق داخل منزل في بلدة طرعان ظهر اليوم السبت، حيث أفاد كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للمجتمع العربي أنّ:"طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح أنّ السكان المحليين تمكنوا من اخماد الحريق الذي شب في الطابق الثاني من المنزل، فيما عملت الطواقم على اخراج الدخان وتمشيط المكان بحثا عن عالقين. ولم يبلغ عن اصابات"، بحسب البيان.

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