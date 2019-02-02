اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب مجتمع قصة من الحياة شابة: حلمي أن افتح محلًا لبيع الحلويات

مجتمعSociety

شابة: حلمي أن افتح محلًا لبيع الحلويات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
سماء صافية
14

حيفا
سماء صافية
14

ام الفحم
سماء صافية
15

القدس
سماء صافية
20

تل ابيب
سماء صافية
20

عكا
سماء صافية
15

راس الناقورة
سماء صافية
16

كفر قاسم
سماء صافية
20

قطاع غزة
سماء صافية
11

ايلات
سماء صافية
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قصة من الحياة - شابة: حلمي أن افتح محلًا لبيع الحلويات

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا انا صبية عمري 25 بعشق الطبخ وفن الحلو والكوندوتوريا وحلمي افتح محل لهيك شغلات واتطور واكبر ويصير اسمي معروف بس بنفس الوقت خايفة وعندي كثير تساؤلات ومش عارفة كيف ابلش بمشروعي ولا شو الخطوات اللازمة مع العلم اني ما تعلمت اشي بهذا المجال وكل اشي بعملو هو اجتهاد شخصي ومع هيك كل الناس بعجبها طعم وشكل الحلويات والاصناف الي بعملها...

صورة توضيحية

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
قصة من الحياة مشكلة مجتمع علاقات
الناصرة: وفاة عمر قاسم عمري-غزاوي
آل عمري غزاوي في الناصرة ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى وفاة والدهم الغالي المغفور له بأذن الله الحاج عمر قاسم عمري- غزاوي (أبو زيد) عن عمر يناهز 72 عامًا

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
يوسف كيال
تعالوا نتحاور (1-2)/ بقلم: يوسف كيال
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
من لأسرانا - بقلم: الشيخ حسام ابو ليل
خالد خليفة
اقتناص الفرص/ بقلم: خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab