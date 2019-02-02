قصة من الحياة - شابة: حلمي أن افتح محلًا لبيع الحلويات

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الرسالة كالتالي:

مرحبا انا صبية عمري 25 بعشق الطبخ وفن الحلو والكوندوتوريا وحلمي افتح محل لهيك شغلات واتطور واكبر ويصير اسمي معروف بس بنفس الوقت خايفة وعندي كثير تساؤلات ومش عارفة كيف ابلش بمشروعي ولا شو الخطوات اللازمة مع العلم اني ما تعلمت اشي بهذا المجال وكل اشي بعملو هو اجتهاد شخصي ومع هيك كل الناس بعجبها طعم وشكل الحلويات والاصناف الي بعملها...



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