عسفيا: ملثمان يطلقان الرصاص على رجل وسط الشارع ويصيبانه بجراح متفاوتة

قوات معززة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وبدأت عمليات البحث والتمشيط والتحقيق
تعرّض رجل ظهر اليوم السبت لإطلاق رصاص من قبل ملثمين في بلدة عسفيا، حيث وصلت إلى المكان قوات الشرطة ونشرت الحواجز وباشرت أعمال البحث عن المشتبهين، كما ورد في بيان صادر عن شرطة الساحل.
وذكر الناطق بلسان الشرطة أنّ:"ملثمين قاما بإطلاق الرصاص على رجل في الخمسينات من العمر وسط الشارع في بلدة عسفيا ما أسفر عن اصابته بجراح متوسطة، نُقل على اثرها لتلقي العلاج في مستشفى الكرمل بمدينة حيفا "، وأوضحت الشرطة أنّ:"قوات معززة وصلت إلى مكان الحادث وبدأت عمليات البحث والتمشيط وجمع الادلة، إلى جانب التحقيق بملابسات وخلفية والحادث"، بحسب من الشرطة.
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