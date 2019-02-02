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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي تخلّصي من تعب بشرتك مع هذه النصائح

شباب وصبايا

تخلّصي من تعب بشرتك مع هذه النصائح
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تخلّصي من تعب بشرتك مع هذه النصائح

هل لاحظت مؤخراً تعب بشرتك وفقدانها الملحوظ لنضارتها وتحتاجين بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في توفير أفضل عناية لها؟


صورة توضيحية

هل لاحظت مؤخراً تعب بشرتك وفقدانها الملحوظ لنضارتها وتحتاجين بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في توفير أفضل عناية لها؟ رافقينا إذاً في هذا الموضوع حيث سنزودك ببعض النصائح والطرق الضرورية للعناية بالبشرة التعبانة وتعزيز إشراقتها وجاذبيتها.

1- احرصي على شرب كمية كافية من الماء لا يجب أن تقل عن 8 أكواب يومياً، ما يعزّز نضارة بشرتك وصحتها ويرطّبها جيداً من الداخل.

2- إلتزمي بترطيب بشرتك يومياً مستخدمة الكريم المرطب والمغذي المثالي لها، ما يساهم في الحفاظ على ليونتها ورطوبتها ويعزز في الوقت عينه جاذبيتها المفقودة.

3- نظّفي بشرتك يومياً وبشكل جيد مستخدمة الغسول المثالي لنوعيتها بغية تخليصها من الأوساخ والشوائب المكدسة عليها ما يحدّ من تعبها ويجعلها أكثر نضارة.

4- لا تترددي في تقشير بشرتك مرّة كلّ أسبوعين على الأقلّ مستخدمة مقشراً لطيفاً ومناسباً لها، بغية القضاء على الجلد الميت والأوساخ التي تحدّ من صحة بشرتك وجاذبيتها.

5- إتّبعي نظاماً غذائياً متوازناً وصحياً وركّزي قدر الإمكان على الفواكه والخضار، مع ضرورة تفادي المأكولات الغنية بالزيوت والدهون والتي تؤثّر سلبياً على صحة ونضارة بشرتك.

6- أحرصي على نيل قسط وافر من النوم لا يقلّ عن 8 ساعات يومياً، فللنوم دور أساسي في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها ويساهم كذلك في الحدّ من تعبها.

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كلمات دلالية
بشرة عناية
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