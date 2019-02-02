التمر والماء.. ريجيم مثالي لخسارة الوزن في أسبوع

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كيف يساعدك كلّ من التمر والماء على خسارة وزنك؟

أولاً، يحتوي التمر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم إضافة إلى الكربوهيدرات الذي يمدّه بالطاقة، كما يعتبر غنياً بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتسهّل عمليّة الأيض. من هنا يعتبر التمر من الفواكه المغذية والتي تساعد في الوقت عينه على خسارة الوزن الزائد بسرعة وسهولة أكبر.

ثانياً، يلعب الماء دوراً أساسياً في تطهير الجسم من سمومه كما يحفّز تناوله بكمية كافية الشعور بالشبع والإمتلاء. يساهم شرب الماء كذلك في تعزيز عملية الأيض والتخلّص من الدهون المكدسة في الجسم.

كيف تطبّقين رجيم التمر والماء؟

يرتكز هذا الرجيم على الإكتفاء بتناول كمية محددة من التمر وشرب الماء خلال فترة أسبوع واحد، إلّا أنّه يستحسن إستشارة طبيب الصحة العامة أو إختصاصيّ التغذية قبل تطبيقه بغية التأكد من قدرة الجسم على تحمّل هذا النوع من الرجيم. ويمكن تطبيق رجيم التمر والماء على الشكل التالي:

1- الفطور: إشربي كوباً واحداً من الماء وتناولي 7 حبات من التمر.

2- الغداء: تناولي 5 حبات من التمر وإشربي كوباً من الماء.

3- العشاء: تناولي على العشاء نفس كمية التمر التي تناولتها عند الغداء مع كوب من الماء.

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