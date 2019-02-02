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كل العرب سياحة سياحة عالمية سانت كاترين.. رحلة استثنائية مميزة

سياحةTourism

سانت كاترين.. رحلة استثنائية مميزة
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سانت كاترين.. رحلة استثنائية مميزة في مصر

تعتبر مدينة سانت كاترين من أبرز وأهم المدن والسياحية في مصر وتحديداً سيناء إذ تكثر فيها المواقع الدينية والأثرية المهمة


صورة توضيحية

1- محمية سانت كاترين

تتميز هذه المحمية بمساحتها الشاسعة وموقعها المميز كما تحيطها مجموعة من الجبال الشاهقة وأبرزها جبل موسى. تحتوي المحمية على عدد كبيرمن النباتات النادرة إضافة إلى أشجار الزيتون والزعتر، كما تضمّ مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور التي تتخذ منها مسكناً لها.

2-مكتبة سانت كاترين

تعتبر مكتبة دير سانت كاترين من أبرز الأماكن السياحية المتواجدة في المدينة، إذ تضمّ مجموعة كبيرة من أهمّ المخطوطات الموجودة في العالم وبلغات مختلفة إضافة إلى الفسيفساء العربية واللوحات الزيتية. وتعتبر مكتبة سانت كاترين من أكبر مكاتب المخطوطات في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

3- دير سانت كاترين

شيّد هذا الدير الذي يعتبر من أهمّ المواقع السياحية في المدينة خلال القرن الرابع الميلادي، كما أدرجت اليونيسكو على قائمة التراث العالمي في العام 2002. يحيط بالدير سور ضخم وشاهق الإرتفاع كما يوجد داخله مجموعة من المباني التاريخية المهمة، والتي تشكل بدورها عامل جذب أساسيّ للسياح.

4- جبل سانت كاترين

يشكّل جبل سانت كاترين أحد أهمّ المواقع السياحية في المدينة كما يعتبر من أجمل وأعلى جبال سيناء. يكشف الجبل على خليجي العقبة والسويس كما يمكن مشاهدة أروع مناظر لشروق الشمس وغروبها من أعلى قمّته، إلّا أنّ تسلّقه يتطلب من السياح لياقة بدنية كبيرة.

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كلمات دلالية
سانت كاترين مصر
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
يكون الطقس صافياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وغائماً جزئياً وبارداً ليلاً

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