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مؤتمر استثنائي للتجمع لانتخاب قائمته البرلمانية
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الناصرة والقضاء

انطلاق مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي الاستثنائي لانتخاب قائمته البرلمانية

يعقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره الاستثنائي لانتخاب قائمته البرلمانية اليوم السبت في نتسيرت عيليت


صور من المؤتمر

يتنخب قائمة التجمع 594 مندوبًا عن جمهور أعضاء الحزب للمواقع الخمسة الاولى

النائب د. جمال زحالقة في كلمته:

القائمة المشتركة ليست موحدة وهناك من يعمل على شقها والتجمع جاهز لكل سيناريو لانه كان صاحب فكرة المشتركة

حسب الاستطلاع الذي اجريناه قوة المشتركة تزيد وتحصل على 14 مقعدا ومن ينشق يعمل على شقها ويعمل ضد مصلحة الجماهير والناس ستعاقبه

يعقد التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره الاستثنائي لانتخاب قائمته البرلمانية اليوم السبت، وتجرى فعاليات المؤتمر في قاعة جراند بالاس في نتسيرت عيليت. وسيتنخب قائمة التجمع 594 مندوبًا عن جمهور أعضاء الحزب للمواقع الخمسة الاولى، في انتخابات سرّيّة وديمقراطية، علمًأ أنّ هناك موقعًا واحدًا على الأقلّ، من بين كلّ ثلاث مواقع، محصّن للمرأة.

وكان باب الترشيح للقائمة قد اغلق يوم السبت الماضي، حيث ستنحصر المنافسة على المقاعد الخمسة الأولى بين 16 مرشّحةً ومرشّحًا. والمرشّحات والمرشّحين على المواقع المختلفة (وفق الترتيب الابجدي على كلّ موقع):
الموقع الاوّل:
أشرف قرطام، إمطانس شحادة، جمعة الزبارقة، ربيع عيد؛
الموقع الثاني:
نيفين أبو رحمون، هبة يزبك؛
الموقع الثالث:
باسم خلايلة، سامي أبو شحادة، مازن غنايم، محمّد إغباريّة؛
الموقع الرابع:
دعاء حوش، رياض محاميد، عمّار طه، غسّان منيّر، محمّد صبح؛
الموقع الخامس:
وليد قعدان.


د. جمال زحالقة خلال كلمته في المؤتمر

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني موطني، بعدها ألقى د. جمال زحالقة كلمة سياسية شاملة، تطرق يها الى دور التجمع وما واجهه من تحديات في الماضي وتجاوزها، وقال إن "التجمع هو الحزب الوحيد الذي يملك مشروعا متكاملا"، مضيفا أنّه "لا توجد مطالب للتجمع بل مشروعا، هوية قومية ومواطنة كاملة والهدف تنظيم المجتمع الفلسطينية الديمقراطي، وان طرح قانون دولة كل مواطنيها ازعج السلطة"، كما قال.

وأكّد النائب د. جمال زحالقة في كلمته أنّ:"القائمة المشتركة ليست موحدة وهناك من يعمل على شقها والتجمع جاهز لكل سيناريو لانه كان صاحب فكرة المشتركة"، مضيفًا:"المشتركة افضل الخيارات ونحن نعمل من اجل بقائها لكن فقط اذا توفرت النوايا يمكن التوصل لصيغة". وتابع بالقول:"إنّ هناك من قال خلي الشعب يقرر ونحن اجرينا استطلاعا و61 بالمائة قالوا تشكيل المشتركة يتم حسب اتفاق بين الاحزاب، وحسب الاستطلاع الذي اجريناه قوة المشتركة تزيد وتحصل على 14 مقعدا ومن ينشق يعمل على شقها ويعمل ضد مصلحة الجماهير والناس ستعاقبه"، كما قال.

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التجمع مؤتمر التجمعانتخابات الكنيست جمال زحالقة
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