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كل العرب وادي عارة جامعات / مدارس اخبار المدارس الأهلية عتيد أم الفحم تفتخر بتميز طلابها بالبسيخومتري

جامعات / مدارسStudents

الأهلية عتيد أم الفحم تفتخر بتميز طلابها بالبسيخومتري
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وادي عارة

الأهلية عتيد أم الفحم تفتخر بتميز طلابها بالبسيخومتري

المدرسة الاهليّة عتيد ام الفحم تفخر بإنجازات طلابها في امتحان البسيخومتري موعد شهر 12 لسنة 2018

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم، جاء فيه ما يلي: "المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم تفخر بإنجازات طلابها في امتحان البسيخومتري موعد شهر 12 لسنة 2018، حيث حصل عدد كبير منهم على علامة 600 فما فوق من الصفوف الثانية عشر والحادية عشر. وهذا فيض من غيض:

شادي محاجنة ثاني عشر 683
سلمى محاميد ثاني عشر 644
اصالة محاميد ثاني عشر 674
ابراهيم ابو شقرة ثاني عشر 683
عمر زهير محاميد ثاني عشر 699
يمامة وليد اغبارية ثاني عشر 733
اندرين عيد ثاني عشر 711
رغد اغبارية ثاني عشر 650
عبدالرؤوف جبارين ثاني عشر 643
غرام محاميد ثاني عشر 665
محمود محاميد ثاني عشر 623
مهدي قاسم ثاني عشر 684
رهف اغبارية ثاني عشر 660
تالة عيسى ثاني عشر 656
كرم اسماعيل حادي عشر 710
عوني شربجي حادي عشر 697
عبدالله اغبارية حادي عشر 660
محمد اياد جبارين حادي عشر 685
محمد عبدالله اغبارية حادي عشر 630
ندى محاميد حادي عشر 633
مالك محاجنة حادي عشر 659
رؤى اغبارية حادي عشر 643
يوسف محاجنة حادي عشر 625
نور هاشم محاجنة حادي عشر 673
سارة نبيل محاجنة حادي عشر 614
مها عاصي حادي عشر 620
فاطمة اغبارية حادي عشر 617
غرام جبارين حادي عشر 609
اياد جبارين حادي عشر 635
علي اغبارية حادي عشر 639
احمد محاجنة حادي عشر 652
لمى صعابنة حادي عشر 605
سعاد اغبارية حادي عشر 674
ميسان صرصور حادي عشر 623
رفيق كبها حادي عشر 620
مصطفى زاهر حادي عشر 659
امنة اغبارية حادي عشر 654
اسماء كبها حادي عشر 630
هيا ابو سرية حادي عشر 604
ملأ جزماوي حادي عشر 609
ارام محاجنة حادي عشر 624
اماني محاميد حادي عشر 617
محمد عاصي حادي عشر 700
احمد عاصي حادي عشر 690"، إلى هنا نصّ البيان.

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كلمات دلالية
أم الفحم مدرسة الأهلية بسيخومتري
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