الأهلية عتيد أم الفحم تفتخر بتميز طلابها بالبسيخومتري

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم، جاء فيه ما يلي: "المدرسة "الاهليّة" عتيد ام الفحم تفخر بإنجازات طلابها في امتحان البسيخومتري موعد شهر 12 لسنة 2018، حيث حصل عدد كبير منهم على علامة 600 فما فوق من الصفوف الثانية عشر والحادية عشر. وهذا فيض من غيض:

شادي محاجنة ثاني عشر 683

سلمى محاميد ثاني عشر 644

اصالة محاميد ثاني عشر 674

ابراهيم ابو شقرة ثاني عشر 683

عمر زهير محاميد ثاني عشر 699

يمامة وليد اغبارية ثاني عشر 733

اندرين عيد ثاني عشر 711

رغد اغبارية ثاني عشر 650

عبدالرؤوف جبارين ثاني عشر 643

غرام محاميد ثاني عشر 665

محمود محاميد ثاني عشر 623

مهدي قاسم ثاني عشر 684

رهف اغبارية ثاني عشر 660

تالة عيسى ثاني عشر 656

كرم اسماعيل حادي عشر 710

عوني شربجي حادي عشر 697

عبدالله اغبارية حادي عشر 660

محمد اياد جبارين حادي عشر 685

محمد عبدالله اغبارية حادي عشر 630

ندى محاميد حادي عشر 633

مالك محاجنة حادي عشر 659

رؤى اغبارية حادي عشر 643

يوسف محاجنة حادي عشر 625

نور هاشم محاجنة حادي عشر 673

سارة نبيل محاجنة حادي عشر 614

مها عاصي حادي عشر 620

فاطمة اغبارية حادي عشر 617

غرام جبارين حادي عشر 609

اياد جبارين حادي عشر 635

علي اغبارية حادي عشر 639

احمد محاجنة حادي عشر 652

لمى صعابنة حادي عشر 605

سعاد اغبارية حادي عشر 674

ميسان صرصور حادي عشر 623

رفيق كبها حادي عشر 620

مصطفى زاهر حادي عشر 659

امنة اغبارية حادي عشر 654

اسماء كبها حادي عشر 630

هيا ابو سرية حادي عشر 604

ملأ جزماوي حادي عشر 609

ارام محاجنة حادي عشر 624

اماني محاميد حادي عشر 617

محمد عاصي حادي عشر 700

احمد عاصي حادي عشر 690"، إلى هنا نصّ البيان.



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