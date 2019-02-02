منتخب الاعدادية (أ) المغار في كرة الطائرة يتألق في المباريات



صور من المباريات

يقوم بمرافقة وارشاد الفريق الاستاذ صافي قزل مركز الرياضة في المدرسة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المدرسة الاعدادية "أ" في المغار، جاء فيه ما يلي:"للسنة الثانية على التوالي يشارك منتخب المدرسة الاعدادية "أ" المغار في مباريات كرة الطائرة التي تجرى بين منتخبات المدارس في لواء الشمال ويفوز بعدة مباريات. ويقوم بمرافقة وارشاد الفريق الاستاذ صافي قزل مركز الرياضة في المدرسة والمسؤول عن مشروع " מועדון בית ספר" للرياضة، والذي يشمل ايضاً مباريات ومسابقات لطلاب المدرسة من جميع الصفوف في مجالات رياضية اخرى".

وأضاف البيان:"فريق كرة الطائرة يتألف من الطلاب:

1) ايلن عزام.

2) تامر قشقوش

3) محمد ابو ريا

4) عدن عثمان

5) وديع كيوان

6) ليث سرحان

7) بولس موسى

ومن الجدير بالذكر ان المدرسة تعمل جاهدة لإبراز مواهب الطلاب في شتى المجالات وفي جميع المواضيع الامر الذي يساعد على خلق جو تعليمي واجتماعي مريح وملائم وهذا بدوره يشجع الطلاب على الدراسة والتحصيل.

الاستاذ سلمان دغش مدير المدرسة يثني على هذه الفعاليات والنشاطات التي تثري الطلاب وتقدمهم وتساعدهم على ابراز مواهبهم في شتى المجالات ويشكر كل من يساهم في دعم المدرسة من المؤسسات والأطر المختلفة"، كما ورد في البيان.

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