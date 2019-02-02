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إِصداران جديدان بحلتين قَشيبتين للأديب سليم نفاع

زفَّ الأديب سليم نفاع، مدير مكتبة شفاعمرو العامة، خبر صدور قصتين جديدتين للأطفال


الأَديب سليم نفاع

القصة الأولى تتحدث عن الأكل المتوازن الصحي، وأهمية أكلاتنا الشعبية في التغذية السليمة، والقصة الثانية تعالج موضوع العنف في المدرسة، وإمكانية احتوائه ومعالجته بأفكار ابداعية

زفَّ الأديب سليم نفاع، مدير مكتبة شفاعمرو العامة، خبر صدور قصتين جديدتين للأطفال تحملان الأسماء: "رحلة أمل"، و "فصيح والأكل الصحيح". صدرتا بحلة قشيبة من الحجم الكبير، بأسلوب أدبي شائق وجذاب، وازدانت القصتان برسومات معبّرة وآسرة في جمالها بريشة الرسّامة المبدعة، هيفاء عبد الحسين، وإصدار: (أ. دار الهدى)، بإدارة عبد زحالقة.

القصة الأولى تتحدث عن الأكل المتوازن الصحي، وأهمية أكلاتنا الشعبية في التغذية السليمة، والقصة الثانية تعالج موضوع العنف في المدرسة، وإمكانية احتوائه ومعالجته بأفكار ابداعية. القصتان ثريتان بعناصر التشويق، ولغتهما سلسة، وتزخرا بالقيم التربوية الجميلة والمعاني الهادفة، تحتويان على رسائل اجتماعية وتربوية وإنسانية وأدبية قيمة، وتمنح القارئ فرصة لتذويت القيم الجميلة، وفرصة لتطوير قاموسه اللغوي، ويحلق الأطفال من خلالهما على أجنحة الفرح.

الأَديب سليم نفاع
ولد الكاتب والأديب سليم نفّاع سنة 1960 في مدينة شفاعمرو. حصل على درجة الماجستير في التّربية من كلية أورانيم سنة 2011، في دراسة موسعة بموضوع: "انعكاس القيم في قصص الأطفال". عمل الكاتب سليم نفّاع سكرتير لجنة متابعة قضايا التّعليم العربي في الفترة 1985 - 1993، كما وأدار فرع الجامعة المفتوحة في مدينة شفاعمرو ومنطقة الشّمال خلال السّنوات 1989- 1998.
يعمل الكاتب منذ عام 1980 م وحتى يومنا هذا مديرًا للمكتبة البلديَّة العامّة في مدينة شفاعمرو.
يسعى الكاتب منذ سنوات عديدة، ومن خلال موقعه في ادارة مكتبة بلدية شفاعمرو العامة، بالاهتمام في رعاية وتنمية ثقافة الطِّفل، وتحفيزه وتشجيعه على القراءة والمطالعة والإبداع، وتعزيز مكانة اللّغة العربيّة وحبّ الكتاب في مجتمعنا بصورة عامة، وذلك في اقامة مشاريع وندوات ثقافية وتربوية عديدة. كما ويلتقي الكاتب بطلاب من مختلف المدارس في البلدات العربية، بلقاءات وندوات أدبية وثقافية. قام بدراسات وأبحاث في التربية، وصدر له العديد من القصص المشوقة للأطفال ومنها:
1. هيثم يعود الى الكتاب (2009).
2. حنان تبحث عن الابداع (2012).
3. دردبيسي (2013).
4. أبو دان وفارس الزمان (2014).
5. الكعكة ودبس المشمش ((2015.
6. أحمد ومريم (2015).
7. أجمل اللغات (2015).
8. الكتاب المسحور (2015).
9. مدينة المحبة (2016).
10. نسرين زهرة من بلدي (2016).
11. السبع فرحات (2017).
12. لبلب وعنتر (2018).
13. رحلة أمل (2019).
14. فصيح والأكل الصحيح (2019).

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