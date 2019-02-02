قبل كلاسيكو الأرض: برشلونة يفقد خدمات حارس مرماه سيليسن بداعي الإصابة

جاء في بيان نادي برشلونة :

خلال حصة تدريبية الجمعة، كان ياسبر سيليسن ضحية قطع عضلي في ربلة الساق اليمنى وعليه سيغيب نحو 6 أسابيع

أعلن نادي برشلونة، بطل ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسن، أصيب بقطع عضلي في ربلة ساقه اليمنى، الجمعة، خلال التدريب، وسيغيب نحو 6 أسابيع عن الملاعب.



ياسبر سيليسن

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني أنه "خلال حصة تدريبية الجمعة، كان ياسبر سيليسن ضحية قطع عضلي في ربلة الساق اليمنى"، مضيفا أن الحارس "سيغيب نحو 6 أسابيع".

وفترة الغياب تشمل مباراتي نصف النهائي لمسابقة الكأس ضد غريمه ريال مدريد في 6 فبراير ذهابا على ملعب كامب نو في برشلونة، و27 منه إيابا على سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد. ويعتمد المدرب إرنستو فالفيردي عادة في مسابقة الكأس على سيليسن، بينما يخوض الألماني أندريه-مارك تير شتيغن معظم مباريات الدوري.

وعام 2016، ضم برشلونة الحارس الدولي الهولندي، ياسبر سيليسن، من أياكس أمستردام، في صفقة قدرها 14.7 مليون دولار.

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