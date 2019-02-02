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تقارير: تحسّن ملحوظ بحالة نيمار الصحيّة
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تقارير: تحسّن ملحوظ بحالة نيمار الصحيّة وعودته للملاعب باتت قريبة

ذكر موقع فرنسي، أن العد التنازلي لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريقه باريس سان جيرمان قد بدأ

تقرير:

نيمار سيعود في أفضل حال، خلال مباريات ربع نهائي دوري الأبطال، في حالة تأهل باريس سان جيرمان

ذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن العد التنازلي لعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف فريقه باريس سان جيرمان قد بدأ، وذلك بعد أن رجع من برشلونة ، حيث تتحسن حالته، خاصة بعد أن تم التأكد أنه لا يعاني من كسر في "مشط القدم"، وهي الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.


البرازيلي نيمار دا سيلفا 

وأوضح الموقع الفرنسي أن نيمار سيعود في أفضل حال، خلال مباريات ربع نهائي دوري الأبطال، في حالة تأهل باريس سان جيرمان.  وكان نيمار حصل على حقن بلازما في برشلونة للتعافي، ما قلل من حدة الألم الذي كان يشعر به اللاعب.

وتعرض نيمار لإصابة في الكاحل أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي، حيث سيفقد النادي الباريسي جهوده في مواجهتي مانشستر يونايتد بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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كلمات دلالية
نيمارباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي
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