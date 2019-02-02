الناصرة: الحاجة نايفة (أُمّ ابراهيم) أحمد اشتيوي في ذمّة الله

هو الحي الباقي

آل اشتيوي سعيفان ينعون بمزيد من الأسى الحاجة نايفة (أُمّ ابراهيم) أحمد اشتيوي عن عمر ناهز 67 عاما. وسيشيّع جثمانها الطّاهر يوم السّبت 2.2.2019 عند صلاة العصر من بيتها الكائن في حيّ جبل الدولة وللصلاة عليها في مسجد الأبرار ومن ثمّ إلى مثواها الأخير في مدفن العائبة قرب مسجد الأبرار.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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