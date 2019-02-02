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كل العرب أخبار وفيات الناصرة: الحاجة نايفة أحمد اشتيوي في ذمّة الله

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الناصرة: الحاجة نايفة أحمد اشتيوي في ذمّة الله
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الناصرة: الحاجة نايفة (أُمّ ابراهيم) أحمد اشتيوي في ذمّة الله

آل اشتيوي سعيفان ينعون بمزيد من الأسى الحاجة نايفة (أُمّ ابراهيم) أحمد اشتيوي عن عمر ناهز 67 عاما. وسيشيّع جثمانها الطّاهر يوم السّبت 2.2.2019 عند صلاة العصر

هو الحي الباقي

آل اشتيوي سعيفان ينعون بمزيد من الأسى الحاجة نايفة (أُمّ ابراهيم) أحمد اشتيوي عن عمر ناهز 67 عاما. وسيشيّع جثمانها الطّاهر يوم السّبت 2.2.2019 عند صلاة العصر من بيتها الكائن في حيّ جبل الدولة وللصلاة عليها في مسجد الأبرار ومن ثمّ إلى مثواها الأخير في مدفن العائبة قرب مسجد الأبرار.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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وفاة الناصرة
الناصرة: الحاجة نايفة أحمد اشتيوي في ذمّة الله
آل اشتيوي سعيفان ينعون بمزيد من الأسى الحاجة نايفة (أُمّ ابراهيم) أحمد اشتيوي عن عمر ناهز 67 عاما. وسيشيّع جثمانها الطّاهر يوم السّبت 2.2.2019 عند صلاة العصر

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