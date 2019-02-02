كفرمندا: ضبط زجاجات حارقة ومفرقعات وتوقيف مشتبهين على خلفية شجار ليلة أمس



تصوير الشّرطة

قامت الشرطة باعتقال 7 شبّان (16-29 عاما) من سكّان كفرمندا بشبهة إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات، رمي الحجارة والتّسبب بأضرار للممتلكات

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن شرطة الشمال، جاء فيه ما يلي: "خلال ليلة البارحة، الجمعة، تجددت الشجارات في كفرمندا بين عائلات على خلفية ال انتخابات . وفي الشّجار، تمّ استخدام الألعاب النارية والحجارة بين أفراد العائلات، وضدّ أفراد الشرطة الذين حاولوا فضّ الشّجار".

وتابع البيان: "قامت الشرطة باعتقال 7 شبّان (16-29 عاما) من سكّان كفرمندا بشبهة إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات، رمي الحجارة والتّسبب بأضرار للممتلكات. هذا، وقام أفراد الشرطة بالعثور على 100 زجاجة حارقة، عبوّتين لمواد مشتعلة، ألعاب نارية ومفرقعات. وستتم إحالة المشتبهين مساء اليوم للمثول أمام محكمة الصّلح في حيفا للنظر في طلب تمديد اعتقالهم حتّى الانتهاء من اجراءات التحقيق"، إلى هنا نصّ البيان.

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