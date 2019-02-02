عبد الباسط سلامة: لن يكون هناك عمليات هدم في قلنسوة قبل جلسة المحكمة

صرح رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، بأنه لن يكون هناك همليات هدم قبل موعد جلسة المحكمة التي تمّ تحديدها.
وقال سلامة: "حصلنا على وعودات من قبل الشرطة وجهات مسؤولة أُخرى بعدم تنفيذ اي قرارات هدم البيوت، حتى يتم البت في جلسة المحكمة المقررة يوم 10/2/2019... لن يكون اي هدم قبل موعد الجلسة".
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