مهرجان سياسي حاشد للحركة العربية للتغيير في مدينة رهط بالنقب

أكد النائب الطيبي على ان العربية ماضية في طريقها نحو الفوز وستكون القائمة القوية التي ستهتم في مشاكل المواطن اليومية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن العربية للتغيير، جاء فيه ما يلي: "استضافت رهط مساء اليوم الجمعة قيادة العربية للتغيير في اجتماع حاشد دعما للعربية للتغيير وسرعان ما تحول الى مهرجان كبير فاق كل التوقعات حيث حضر الاجتماع المئات من الحضور والمدعوين وقد نظم فرع العربية للتغيير في النقب اجتماع سياسي الأول في النقب الأشمّ.

افتتح الاجتماع الاخ كايد القصاصي مسؤول العربية للتغيير في النقب حيث رحب بالضيوف الذين حضروا من ارجاء النقب الحبيب ورحب ايضا بقيادة العربية للتغيير وسرد على الحضور النشاطات والفعاليات والانجازات التي قام بها نواب العربية وخصوصا في منطقة النقب تم كانت كلمة المحامي اسامة السعدي الامين العام للعربية الذي رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وبعث تحيات الحضور لرمز العراقيب الشيخ صياح ابو مديغم الذي يقبع خلف القضبان واكد خلال كلمته بان العربية كانت وما زالت مع قضايا النقب الملتهبة بكل ما يتعلق بالاعتراف وهدم البيوت وسياسة التمييز والاقصاء ،كما وتحدث كل من الاخ عباس ابو مديغم والمحامي ياسر العمور اللذان اكدا على دعم العربية للتغيير ودعم النقب لها معربين عن ثقتهم بقيادة العربية التي وقفت مع النقب ومع مشاكله وانجزت العديد من الانجازات".

وتابع البيان: "ومسك الختام كانت كلمة النائب الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير الذي الهب الجمهور بخطابه الواضح والمتميز، وأكد النائب الطيبي على ان العربية ماضية في طريقها نحو الفوز وستكون القائمة القوية التي ستهتم في مشاكل المواطن اليومية، واضاف الطيبي بأن العربية ضحت الكثير من أجل الوحدة وظلمت واحتفظت بالوحدة رغم انتقاص حقها، لا يمكن لأحد ان يتهمنا بأننا من رافضي الوحدة فهذا الادعاء الباطل مردود عليهم، الكل يتغنى بالوحدة ولكنهم لم يطبقوها على ارض الواقع، نحن نقول من هنا من رهط العزيزة ما كان لم يكن، نقطة وسطر جديد، وفي نهاية الاجتماع الكبير الناجح بكل المقاييس اجاب النائب الطيبي على اسئلة واستفسارات بعض الحضور"، إلى هنا نصّ البيان.

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