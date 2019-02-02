اليوم: نواب الاسلامية والعربية للتغيير وشخصيات بارزة من الداخل تلتقي بالرئيس التركي اردوغان

مسعود غنايم كامل ريان طلب ابو عرارمسعود غنايم كامل ريان طلب ابو عرارstify;">
من المقرر أن يلتقي اليوم السبت وفد من الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، والقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير ومن جمعية الاقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الاسلامية، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقره بمدينة اسطنبول.
وسيشارك في الوفد كل من: نواب الحركة الإسلامية مسعود غنايم رئيس القائمة العربية الموحدة السابق، والنائب طلب أبو عرار ، والنائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، والنائب السابق أسامه السعدي والشيخ كامل ريان ممثلا عن جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الاسلامية، والسيد زهير يوسف رئيس مجلس دبورية المحلي.
من اليمين: مسعود غنايم، كامل ريان، طلب ابو عرار
وكان النائب طلب ابو عرار قد زار تركيا الأسبوع الماضي لحث السلطات التركية إطلاق سراح مواطنين عرب مرضى بالكلى معتقلون في تركيا.
ويأتي هذا اللقاء لاستكمال الجهود ومناقشة الأوضاع السياسية العامة وخصوصا الاعتداءات على المسجد الاقصى بالاقتحامات المتكررة وتهويد القدس وتخصيص منح للطلاب العرب للدراسة في تركيا ومدّ جسور التعاون الثقافي والاقتصادي مع المجتمع العربي.
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