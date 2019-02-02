اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار سياسة الاسلامية والعربية للتغيير تلتقي بأردوغان

أخبارNews & Politics

الاسلامية والعربية للتغيير تلتقي بأردوغان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
13

حيفا
غيوم متفرقة
13

ام الفحم
سماء صافية
14

القدس
سماء صافية
14

تل ابيب
سماء صافية
14

عكا
غيوم متفرقة
13

راس الناقورة
غائم جزئ
13

كفر قاسم
Array
0

قطاع غزة
سماء صافية
17

ايلات
غيوم
13
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اليوم: نواب الاسلامية والعربية للتغيير وشخصيات بارزة من الداخل تلتقي بالرئيس التركي اردوغان

من المقرر أن يلتقي اليوم السبت وفد من الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، والقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير ومن جمعية الاقصى

مسعود غنايم كامل ريان طلب ابو عرارمسعود غنايم كامل ريان طلب ابو عرارstify;"> 

من المقرر أن يلتقي اليوم السبت وفد من الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، والقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير ومن جمعية الاقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الاسلامية، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مقره بمدينة اسطنبول.

وسيشارك في الوفد كل من: نواب الحركة الإسلامية مسعود غنايم رئيس القائمة العربية الموحدة السابق، والنائب طلب أبو عرار ، والنائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، والنائب السابق أسامه السعدي والشيخ كامل ريان ممثلا عن جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الاسلامية، والسيد زهير يوسف رئيس مجلس دبورية المحلي.


من اليمين: مسعود غنايم، كامل ريان، طلب ابو عرار

وكان النائب طلب ابو عرار قد زار تركيا الأسبوع الماضي لحث السلطات التركية إطلاق سراح مواطنين عرب مرضى بالكلى معتقلون في تركيا.
ويأتي هذا اللقاء لاستكمال الجهود ومناقشة الأوضاع السياسية العامة وخصوصا الاعتداءات على المسجد الاقصى بالاقتحامات المتكررة وتهويد القدس وتخصيص منح للطلاب العرب للدراسة في تركيا ومدّ جسور التعاون الثقافي والاقتصادي مع المجتمع العربي.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
اردوغان الحركة الاسلامية القائمة العربية الموحدة العربية للتغيير
الاسلامية والعربية للتغيير تلتقي بأردوغان
من المقرر أن يلتقي اليوم السبت وفد من الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، والقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير ومن جمعية الاقصى

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
نبيل عودة
البشر هم مادة التغيير وهم صُنّاعه/ نبيل عودة
محمد حبيب الله
الهروب من المدرسة/ بقلم: محمد حبيب الله
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab