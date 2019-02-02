المركز: مصرع شاب (30 عامًا) إثر اندلاع حريق في بناية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كلّ العرب بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الاسعاف في تمام الساعة 03:13 صباح اليوم، السّبت، بلاغا حول اندلاع حريق ببناية في ريتشون لتسيون. وأسفر الحريق عن مصرع شاب (في الثلاثينات من عمره)، حيث حاول طاقم الاسعاف تقديم العلاج له، لكنّه قد فارق ال حياة إثر إصابته بحروق واستنشاق دخّان الحريق"، إلى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: