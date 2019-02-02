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البرتغال تتخذ قرارا حول تجريد رونالدو من أوسمته
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البرتغال تتخذ قرارا بشأن تجريد رونالدو من أوسمته الفخرية

أفاد بيان صادر عن الرئاسة البرتغالية أن مجلس الأوسمة الفخرية للجمهورية البرتغالية قرر عدم سحب الأوسمة الفخرية من النجم البرتغالي رونالدو


اللاعب كرستيانو رونالدو

أفاد بيان صادر عن الرئاسة البرتغالية أن مجلس الأوسمة الفخرية للجمهورية البرتغالية قرر عدم سحب الأوسمة الفخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث نشرت الصحافة البرتغالية تقريراً يتحدث عن إمكانية سحب اثنين من الألقاب الفخرية التي حصل عليها اللاعب كريستيانو رونالدو من جمهورية البرتغال، بسبب إدانته بالتهرب الضريبي في فترته في إسبانيا كلاعب لريال مدريد.

وكانت قد ذكرت إحدى الصحف البرتغالية أن الحكم الصادر بالسجن لمدة 23 شهراً وغرامة 18.8 مليون يورو التي تتعلق بجريمة التهرب الضريبي، قد تكلف كريستيانو رونالدو خسارة الألقاب الفخرية بسبب التزوير وسوء السلوك.

وحصل لاعب يوفنتوس الإيطالي على وسام الأمير إنريكي البرتغالي الذي تسلمه في عام 2014 من كافاكو سيلفا، وأيضاً وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الذي حصل عليه بعد فوزه بكأس الأمم الأوروبية 2016.

وبرر مجلس الأوسمة الفخرية للجمهورية البرتغالية قراره بأن قاعدة استعادة الأوسمة والألقاب الفخرية لا تنطبق بشكل تلقائي إلا على أحكام السجن التي تتجاوز 36 شهراً، وهو ما لا ينطبق على كريستيانو رونالدو الذي أدين بالسجن 23 شهراً للتهرب الضريبي.

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