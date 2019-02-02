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كل العرب ابراج الجوزاء

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لا تتدخل في ما لا يعنيك!

مهنيًا: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن علاج أو دواء جديد يوصف لك

 مولود الجوزاء: لا تتدخل في ما لا يعنيك!

مهنيًا: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن علاج أو دواء جديد يوصف لك أو عين حيرة بين اتجاهين أو شخصين أو عملين.
عاطفيًا: تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس ومعنويات عالية.
صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات.

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