نانسي عجرم ترزق بابنتها الثالثة وتطلق عليها اسم لييا

أفاد مدير أعمال النجمة نانسي عجرم، الأستاذ جيجي لامارا، أن عجرم قد وضعت طفلتها الجديدة وهي بحالة جيدة جداً. وستتوجه الفنانة نانسي عجرم الى منزلها مباشرة ولن تبقى في المستشفى.
واختارت الفنانة نانسي عجرم إسم "لييا" على وزن إسم ميلا وإيلا. ويذكر أن الفنانة نانسي عجرم قد شغلت الساحة الفنية طيلة فترة حملها وعبّرت عن سعادتها بقدوم طفلتها الجديدة وشغلت مواقع التواصل الإجتماعي بتفاصيل حملها وعن الإسم الذي ستختاره لابنتها القادمة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- نانسي عجرم تباشر العمل على ألبومها الجديد
- نانسي عجرم نجمة غلاف مجلة فوغ العربية
- كيف عايدت النجمة نانسي عجرم زوجها؟
- نانسي عجرم محتارة في اختيار اسم مولودتها المنتظرة
- نانسي عجرم تستعرض حملها بالأبيض في دبي
- نانسي عجرم ضيفة شرف في مول دبي
- نانسي عجرم تختتم جولتها الغنائية الأمريكية
- نانسي عجرم تتعرّض للانتقادات بسبب فستانها..صور
- نانسي عجرم تشعل أجواء الولايات المتحدة..صور