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كل العرب فنانين فن عربي نانسي عجرم ترزق بابنتها الثالثة

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نانسي عجرم ترزق بابنتها الثالثة
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نانسي عجرم ترزق بابنتها الثالثة وتطلق عليها اسم لييا

أفاد مدير أعمال النجمة ​نانسي عجرم​، الأستاذ جيجي لامارا، أن عجرم قد وضعت طفلتها الجديدة وهي بحالة جيدة جداً

أفاد مدير أعمال النجمة ​نانسي عجرم​، الأستاذ جيجي لامارا، أن عجرم قد وضعت طفلتها الجديدة وهي بحالة جيدة جداً. وستتوجه الفنانة نانسي عجرم الى منزلها مباشرة ولن تبقى في المستشفى.

واختارت الفنانة نانسي عجرم إسم "لييا" على وزن إسم ميلا وإيلا. ويذكر أن الفنانة نانسي عجرم قد شغلت الساحة الفنية طيلة فترة حملها وعبّرت عن سعادتها بقدوم طفلتها الجديدة وشغلت مواقع التواصل الإجتماعي بتفاصيل حملها وعن الإسم الذي ستختاره لابنتها القادمة.

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