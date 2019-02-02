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كل العرب أخبار اخبار محلية الطقس: الأجواء صافية وباردة

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الطقس: الأجواء صافية وباردة
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
10

حيفا
غائم جزئ
9

ام الفحم
غيوم متفرقة
10

القدس
غائم جزئ
11

تل ابيب
غائم جزئ
9

عكا
غائم جزئ
9

راس الناقورة
غيوم متفرقة
10

كفر قاسم
غائم جزئ
11

قطاع غزة
سماء صافية
7

ايلات
سماء صافية
10
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الطقس: الأجواء صافية وباردة والرياح نشطة

السبت 2019/02/02: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية

السبت 2019/02/02: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة الى شديدة البرودة والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2019/02/03: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الاثنين 04/02/2019 : يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء05/02/2019 : الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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