مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 21
مكابي بيتح تكفا 16:00 هبوعيل رعنانا (السبت) في بيتح تكفا
نادي أشدود 16:00 هبوعيل الخضيرة (السبت) في أشدود
هبوعيل بئر السبع 18:30 مكابي نتانيا (السبت) في بئر السبع
بني يهودا تل أبيب 20:45 بيتار القدس (السبت) في بيتح تكفا
الدرجة الأولى – الأسبوع 18
المنطقة الشمالية
هبوعيل هرتسليا 20:00 هبوعيل أم الفحم (السبت) في هرتسليا
المنطقة الجنوبية
بيتار كفار سابا 19:30 هكواح رمات جان (السبت) في كفار سابا
الدرجة الثانية – الأسبوع 20
المنطقة الشمالية "أ"
الاخاء عكا 11:00 الأخوة كفر مندا (السبت) في عكا
مكابي شفاعمرو 12:00 شباب طمرة (السبت) في شفاعمرو
نادي كفر كنا 14:30 مكابي يركا (السبت) في كفر كنا
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل مصمص 14:30 هبوعيل عرعرة (السبت) في كفر قرع
نادي دبورية 14:30 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في دبورية
أبناء باقة الغربية 14:45 مكابي الرينة (السبت) في باقة الغربية
المنطقة الجنوبية "ب"
نادي أشدود 21:00 نادي يروحام (السبت) في أشدود
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