مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة العليا – الأسبوع 21

مكابي بيتح تكفا 16:00 هبوعيل رعنانا (السبت) في بيتح تكفا

نادي أشدود 16:00 هبوعيل الخضيرة (السبت) في أشدود

هبوعيل بئر السبع 18:30 مكابي نتانيا (السبت) في بئر السبع

بني يهودا تل أبيب 20:45 بيتار القدس (السبت) في بيتح تكفا

الدرجة الأولى – الأسبوع 18

المنطقة الشمالية

هبوعيل هرتسليا 20:00 هبوعيل أم الفحم (السبت) في هرتسليا

المنطقة الجنوبية

بيتار كفار سابا 19:30 هكواح رمات جان (السبت) في كفار سابا

الدرجة الثانية – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية "أ"

الاخاء عكا 11:00 الأخوة كفر مندا (السبت) في عكا

مكابي شفاعمرو 12:00 شباب طمرة (السبت) في شفاعمرو

نادي كفر كنا 14:30 مكابي يركا (السبت) في كفر كنا

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل مصمص 14:30 هبوعيل عرعرة (السبت) في كفر قرع

نادي دبورية 14:30 هبوعيل دالية الكرمل (السبت) في دبورية

أبناء باقة الغربية 14:45 مكابي الرينة (السبت) في باقة الغربية

المنطقة الجنوبية "ب"

نادي أشدود 21:00 نادي يروحام (السبت) في أشدود

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