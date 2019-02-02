هنية يترأس وفد حماس في زيارة للقاهرة خلال أيام لبحث آخر المستجدات الإقليمية

كشفت حركة حماس مساء الجمعة أن موعد زيارة وفد الحركة الى القاهرة برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ستكون هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الجمعة "إن وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية سيزور القاهرة خلال أيام".



هنية

وتابع قاسم أن هنية "سيبحث مع المسؤولين المصريين، ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وترتيب البيت الفلسطيني إلى جانب العلاقة الثنائية”.

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية إنه "سيتم خلال الزيارة الى القاهرة، استكمال القضايا (التي لم يكشف عنها)، والتي تم بحثها اليوم مع الاخوة المصريين، والأمم المتحدة".

واجتمع هنية الجمعة مع وفد امني مصري، ومبعوث الامم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مدينة غزة، ويشار الى ان الوفد الأمني المصري وصل الى غزة في زيارة استغرقت ساعات.

ووصف هنية الاجتماع الثلاثي بأنه غير مسبوق، وقال "ان من غير المسبوق ان يعقد لقاء ثلاثي بين حماس، والأمم المتحدة ومصر، واكد ان اللقاءات ستتواصل".

وأضاف هنية خلال افتتاحه مسجد الشافعي في غزة وقال ان " هذا اللقاء يحمل مؤشرين، الأول، ان القضية الفلسطينية في بعدها السياسي والوضع في غزة المتمثل بمسيرات العودة، تمر بفترة كبيرة وحساسة، والثاني، هو الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني بشكل عام، والمتابعة الحثيثة من قبل الأمم المتحدة ومصر وقطر".

يشار الى أن مصر فتحت معبر رفح البري في كلا الاتجاهين خلال الأيام الثلاثة الماضية وذلك لأول مرة بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من المعبر قبل نحو شهر.

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