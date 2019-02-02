ماندلبليت لـ نتنياهو: لا مانع من جلسة استماع قبل الانتخابات

أبلغ أفيحاي ماندلبليت النائب العام الأعلى والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فريق الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد مانع من نشر قراره بتقديم لائحة اتهام ضدّه، والخضوع لجلسة استماع قبل ال انتخابات المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح ماندلبليت لفريق الدفاع عن نتنياهو، أن وكلاء النيابة يفحصون مواد التحقيق في عملية مهنية ومنظمة، من أجل اتخاذ قرار أساسي ومهني في أقرب وقت ممكن. وبين أنه تم تحديد والبدء بإجراءات هذه العملية قبل اتخاذ قرار تقديم موعد الانتخابات، وليس هناك أي مبرر للخروج عنها.

واعتبر أن أي قرار بالتأخير سيضر بمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ حق الجمهور في معرفة مثل هذه القرارات المهمة.وكان نتنياهو اتهم أحزاب اليسار بمحاولة التأثير على ماندلبليت من أجل تقديم لائحة اتهام ضده.

(القدس كوم)

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