اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يقدم عرضًا للتعاقد مع راشفورد

رياضة وشبابSports

ريال مدريد يقدم عرضًا للتعاقد مع راشفورد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
17

حيفا
غائم جزئ
17

ام الفحم
غائم جزئ
17

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غائم جزئ
17

راس الناقورة
غائم جزئ
17

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
غيوم
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ريال مدريد يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع راشفورد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضاً ضخماً للتوقيع مع ماركوس راشفورد

 

النادي الملكي يريد الانتظار قبل التفاوض المباشر حول راشفورد ، حيث سينتظر ما سوف تسفر عنه المحادثات مع لاعبين مثل نيمار، هازارد وباولو ديبالا قبل اتخاذ خطوة جديدة

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضاً ضخماً للتوقيع مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت صحيفة “ذا صن” إن نادي ريال مدريد يخطط للتفاوض مع مانشستر يونايتد والتقدم بعرض قدره 115 مليون يورو للتعاقد مع ماركوس رادفورد الذي سبق له تجديده مع النادي الإنجليزي قبل فترة.

وأشارت الصحيفة أن النادي الملكي يريد الانتظار قبل التفاوض المباشر حول راشفورد ، حيث سينتظر ما سوف تسفر عنه المحادثات مع لاعبين مثل نيمار، هازارد وباولو ديبالا قبل اتخاذ خطوة جديدة.

وأفادت هذه المعلومات أن ريال مدريد كان يتابع المهاجم الإنجليزي منذ أشهر ، وخصوصاً خلال فترة توتر علاقته مع المدرب جوزيه مورينيو بعد أن انتقده علناً في أكثر من مناسبة إلى جانب مارسيال وبول بوجبا.

ويتقاضى ماركوس راشفورد حالياً حوالي 68 ألف يورو في الأسبوع ولديه عقد مع نادي مانشستر يونايتد حتى حزيران / يونيو 2020 ، وهو يعتبر من المهاجمين المفضلين للمدرب المؤقت أولي جونار سولشاير.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
راشفوردريال مدريد
عسفيا: ملثمان يطلقان الرصاص على رجل
تعرّض رجل ظهر اليوم السبت لإطلاق رصاص من قبل ملثمين في بلدة عسفيا، حيث وصلت إلى المكان قوات الشرطة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عيد جبيلي
بعد انتخابات مرشحي الجبهة/ عيد جبيلي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
زمن الهيمنة الأمريكية انتهى/ محمّد الكيلاني
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab