ريال مدريد يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع راشفورد

النادي الملكي يريد الانتظار قبل التفاوض المباشر حول راشفورد ، حيث سينتظر ما سوف تسفر عنه المحادثات مع لاعبين مثل نيمار، هازارد وباولو ديبالا قبل اتخاذ خطوة جديدة

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضاً ضخماً للتوقيع مع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وقالت صحيفة “ذا صن” إن نادي ريال مدريد يخطط للتفاوض مع مانشستر يونايتد والتقدم بعرض قدره 115 مليون يورو للتعاقد مع ماركوس رادفورد الذي سبق له تجديده مع النادي الإنجليزي قبل فترة.

وأشارت الصحيفة أن النادي الملكي يريد الانتظار قبل التفاوض المباشر حول راشفورد ، حيث سينتظر ما سوف تسفر عنه المحادثات مع لاعبين مثل نيمار، هازارد وباولو ديبالا قبل اتخاذ خطوة جديدة.

وأفادت هذه المعلومات أن ريال مدريد كان يتابع المهاجم الإنجليزي منذ أشهر ، وخصوصاً خلال فترة توتر علاقته مع المدرب جوزيه مورينيو بعد أن انتقده علناً في أكثر من مناسبة إلى جانب مارسيال وبول بوجبا.

ويتقاضى ماركوس راشفورد حالياً حوالي 68 ألف يورو في الأسبوع ولديه عقد مع نادي مانشستر يونايتد حتى حزيران / يونيو 2020 ، وهو يعتبر من المهاجمين المفضلين للمدرب المؤقت أولي جونار سولشاير.

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