اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب فنانين فن عربي اللبنانية دارين حمزة في مسلسل تركي!

فنانين

اللبنانية دارين حمزة في مسلسل تركي!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
17

حيفا
غائم جزئ
17

ام الفحم
غائم جزئ
17

القدس
غائم جزئ
17

تل ابيب
غائم جزئ
17

عكا
غائم جزئ
17

راس الناقورة
غائم جزئ
17

كفر قاسم
غائم جزئ
17

قطاع غزة
سماء صافية
18

ايلات
غيوم
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اللبنانية دارين حمزة في مسلسل تركي!

تشارك الممثلة دارين حمزة في مسلسل عروس بيروت وهو النسخة العربية للمسلسل التركي الشهير عروس اسطنبول

سيجمع هذا العمل الدرامي نخبة من الممثلين، منهم النجم التونسي ظافر العابدين

تشارك الممثلة دارين حمزة في مسلسل "عروس بيروت" وهو النسخة العربية للمسلسل التركي الشهير "عروس اسطنبول". ووصلت أخيراً إلى اسطنبول للبدء بتصوير مشاهدها في المسلسل.


دارين حمزة

وسيجمع هذا العمل الدرامي نخبة من الممثلين، منهم: التونسي ظافر العابدين واللبنانيين والسوريين كارمن بصيص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، جاد أبو علي، ميا سعيد، مي صايغ، أيمن عبد السلام، علاء علاء الدين وغيرهم ايضاً. وتتحفظ شركة الإنتاج حتى الآن عن الإعلان عن اسم المخرج التركي الذي ينفذ العمل.

وسيمتد التصوير لسبعة أشهر في اسطنبول مع فريق العمل التركي، وتمّ الاستقرار على بعض المواقع في لبنان وتركيا للتصوير فيها.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مسلسلاللبنانية دارين حمزةمسلسل تركيعروس اسطنبول
عسفيا: ملثمان يطلقان الرصاص على رجل
تعرّض رجل ظهر اليوم السبت لإطلاق رصاص من قبل ملثمين في بلدة عسفيا، حيث وصلت إلى المكان قوات الشرطة

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
عيد جبيلي
بعد انتخابات مرشحي الجبهة/ عيد جبيلي
محمد فؤاد زيد الكيلاني
زمن الهيمنة الأمريكية انتهى/ محمّد الكيلاني
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab