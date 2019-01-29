اليابان: يغسلون أنفسهم بمياه باردة لتطهير النفس

مجموعة صور منوعة من طوكيو - اليابان نقدّمها لكم زوّار العرب.كوم لرجال يغسلون أنفسهم بالماء البارد جدًا وذلك خلال مراسم "طقوس التحمل" السنوية للمياه الباردة، وهو طقس تقليدي وديني شهير في اليابان يهدف لتطهير النفس وطلب الأمنيات في العام الجديد.. تابعوا معنا!

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