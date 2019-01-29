تماثيل طريفة لشخصيات شهيرة في نيويورك

مجموعة صور منوعة يقدمها لكم موقع العرب لأعمال فنية طريفة وضعت في مكاتب شركة بروكلين لتصميم المنتجات في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وهي عبارة عن تماثيل مصغّرة لشخصيات امريكية شهيرة..تابعوا الصور!

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