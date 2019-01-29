أغرب المهرجانات في بلغاريا.. تابعوا الصور

موقع العرب.كوم يطير بكم الى بلغاريا لتعيشوا أجواء المهرجان الدولي لألعاب ماسكريد في مدينة بيرنيك، حيث يرتدي المشاركون أقنعة وملابس غريبة غالبا ما تكون من جلود الحيوانات، ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات التقليدية الشهيرة في البلاد! تابعوا الصور...
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