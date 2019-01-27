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كل العرب سياحة تقارير سياحية إندونيسيا.. الأفضل للاسترخاء في العالم

سياحةTourism

إندونيسيا.. الأفضل للاسترخاء في العالم
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إندونيسيا.. الدولة الأفضل للاسترخاء في العالم

أجرت Lastminute.com دراسة حديثة اظهرت أنّ دولة إندونيسيا هي أكثر وأفضل البلدان استرخاءً في العالم

اندونيسيا تمتلك أكثر من 54.700 ميل من الخط الساحلي، إضافة إلى أكثر من 186 مساحة خضراء ومتوسط ​​درجة حرارة 25 درجة مئوية

أجرت Lastminute.com دراسة حديثة اظهرت أنّ دولة إندونيسيا هي أكثر وأفضل البلدان استرخاءً في العالم، فيما تذيلت موريشيوس القائمة. وعزت الدراسة، المركز المتقدم لإندونيسيا في قائمتها إلى امتلاكها أكثر من 54.700 ميل من الخط الساحلي، إضافة إلى أكثر من 186 مساحة خضراء ومتوسط ​​درجة حرارة 25 درجة مئوية، ما يجعلها المكان المثالي ل مشاهدة الأمواج.


اندونيسيا

وجاءت أستراليا في المركز الثاني وعزت الدراسة حلولها في هذا المركز إلى منحها إجازة سنوية للعمال تبلغ 30 يومًا في المتوسط​​، إضافة إلى امتلاكها أكثر من 25.000 ميل من الساحل ولها 187 مساحة خضراء. في حين حلت آيسلندا في المركز الثالث وهي تمنح العمال 36 يومًا في المتوسط ​​إجازات سنوية وتعد واحدة من أفضل الأماكن للاستمتاع بالشفق القطبي الشمالي.

أما نيوزيلندا فجاءت في المركز الرابع وهي تمنح مواطنيها 31 يومًا إجازة سنويًا حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالمساحات الخضراء في البلاد البالغ عددها 253 مساحة، بالإضافة إلى 15.000 ميل من السواحل. في حين حلت سريلانكا في المرتبة الخامسة وهي تمنح مواطنيها 40 يومًا تقريبًا إجازة سنويًا، كما تزخر بغابات مطيرة مورقة وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاءت قبرص والفلبين واليونان والهند وموريشيوس على التوالي.

واعتمدت الدراسة في تصنيفها للبلدان "الأكثر استرخاءً" على عدد من العوامل منها الحقوق الشخصية للمواطنين، والضوضاء، والتلوث، ودرجات الحرارة، وعدد العطلات الرسمية، وعدد المنتجعات الصحية، والخطوط الساحلية، والمساحات الخضراء.

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