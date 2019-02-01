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ضبط 100 زجاجة حارقة وعشرات المفرقعات في كفرمندا
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سخنين والمنطقة

ضبط 100 زجاجة حارقة وعشرات المفرقعات في كفرمندا واعتقال ملثمين خلال تحضيرها

قال الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام ان الشرطة وخلال عملها في بلدة كفرمندا في اعقاب تجدد الشجار العائلي العنيف، اعتقلت ملثمين في سنوات العشرينات من عمرهما خلال قيامهما بتحضير زجاجات حارقة

 قال الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام ان الشرطة وخلال عملها في بلدة كفرمندا في اعقاب تجدد الشجار العائلي العنيف، اعتقلت ملثمين في سنوات العشرينات من عمرهما خلال قيامهما بتحضير زجاجات حارقة بحيث تم ضبط نحو 100 زجاجة حارقة وعبوات مواد مشتعلة وعشرات المفرقعات والألعاب النارية. وبحسب بيان الشرطة:"فإن المعتقلين وخلال عملية اعتقالهما قاما بالإعتداء على افراد الشرطة، وبعدما تمكن افراد الشرطة من السيطرة عليهما تم نقلهما الى المحطة للبدء في التحقيق معهما".

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كفرمندا زجاجات حارقة
ضبط 100 زجاجة حارقة وعشرات المفرقعات في كفرمندا
قال الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام ان الشرطة وخلال عملها في بلدة كفرمندا في اعقاب تجدد الشجار العائلي العنيف، اعتقلت ملثمين في سنوات العشرينات من عمرهما خلال قيامهما بتحضير زجاجات حارقة

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