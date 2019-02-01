ضبط 100 زجاجة حارقة وعشرات المفرقعات في كفرمندا واعتقال ملثمين خلال تحضيرها

قال الناطق بلسان الشرطة في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام ان الشرطة وخلال عملها في بلدة كفرمندا في اعقاب تجدد الشجار العائلي العنيف، اعتقلت ملثمين في سنوات العشرينات من عمرهما خلال قيامهما بتحضير زجاجات حارقة بحيث تم ضبط نحو 100 زجاجة حارقة وعبوات مواد مشتعلة وعشرات المفرقعات والألعاب النارية. وبحسب بيان الشرطة:"فإن المعتقلين وخلال عملية اعتقالهما قاما بالإعتداء على افراد الشرطة، وبعدما تمكن افراد الشرطة من السيطرة عليهما تم نقلهما الى المحطة للبدء في التحقيق معهما".

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