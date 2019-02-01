اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب شفاعمرو والقضاء منبر العرب شعر مارون عبّود والسندويسات الادبيّة - زهير دعيم

منبر العربHyde Park

مارون عبّود والسندويسات الادبيّة - زهير دعيم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
7

حيفا
غيوم متناثره
18

ام الفحم
سماء صافية
13

القدس
سماء صافية
13

تل ابيب
سماء صافية
13

عكا
سماء صافية
17

راس الناقورة
سماء صافية
4

كفر قاسم
سماء صافية
13

قطاع غزة
سماء صافية
7

ايلات
سماء صافية
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
شفاعمرو والقضاء

مارون عبّود والسندويسات الادبيّة - زهير دعيم

كثيرا ما يدور في الاوساط الادبية تساؤل محيّر ، يدور ولا يجد له احد جوابًا شافيًا . كلّ يدلي بدلوه ويمشي ، والموكب يسير ، ويعود التساؤل ليهيمن من جديد على موقع آخر ووسط آخر . والتساؤل هو :-


كثيرا ما يدور في الاوساط الادبية تساؤل محيّر ، يدور ولا يجد له احد جوابًا شافيًا . كلّ يدلي بدلوه ويمشي ، والموكب يسير ، ويعود التساؤل ليهيمن من جديد على موقع آخر ووسط آخر . والتساؤل هو :-
هل على الاديب ، شاعرًا أم كاتبًا أن " ينزل " الى مرتبة القارئ العاديّ ، فيستعمل بسيط الكلام ام بالعكس عليه ان يرتفع به ، مستعملًا الرموز والايحاءات وفصيح الكلام ، دافعًا إيّاه الى البحث والتنقيب .
او بالأحرى هل على الاديب ان يجدّ في البحث عن التعادلية بين المغزى من ناحية والاسلوب واللغة من ناحية أخرى ، ام يهمل الاسلوب واللغة وينصهر في بوتقة الرسالة والمضمون ؟! .
اننا في زمن بات كل شيء فيه جاهزًا ، وأضحينا لا نستسيغ الا السندويشات الادبية والفكاهات واللغة الممجوجة والمطعّمة باللغة العبرية ، واضحت ثروتنا اللغوية بائسة ، ذليلة ، وبات قاموسنا على رفّ المكتبة – هذا ان وُجد – بات طُعمًا للغبار والزمن .
سئل شيخ نقّاد العرب مارون عبود عن رأيه في التعادلية فأجاب متسائلًا : " أيّهما اجمل وأحلى العطر في قارورة أم في فم الزهرة ؟!!" .
أظن في فم زهرة . هذا ما عناه ابن عين كفاع وهذا ما اؤمن أنا به.
ولعلّ اجمل المضامين والرسائل تلك التي لبست سربالًا اندلسيًا قشيبًا ، او تزيّنت بسوار من بسكنتا او بخلخال او بهمسات جليلية ، فجاءت وكأنها عروس ساعة فرحها ، ترفل بمجد شعب أحبَّ الحرف ومات عشقًا فيه . وكانت القصيدة تشعل نيران حرب واحيانًا تطفئها ، وكانت الكلمة سوطًا يلذع ظهور الاعداء وما زالت ، وهمسة تبرّد قلوب الحيارى والعشاق .
نحن شعب احببنا الحرف والبلاغة والكلمة المرنان التي في " محلها " احببناها وقلنا لصاحبها : " لا فُضَّ فوك " .
الا تستحق هذه اللغة الجميلة ان نعود اليها نتفيأ ظلالها ونشرب من معينها ونتغنّى بها ؟!. الا تستحق ان نحوكَ على نوْلها الفريد أغاني الصِّبا وفوْح الشباب وأمجاد الجدود ؟!.
الا تستحق منا لفتة ؟!
انها تستحق اكثر من هذا ، تستحق ان نرتاد هضباتها ونمتطي قممها ، لنحظى بنورها الوهّاج ونخطّ احلى رسائل العشق واجمل القصائد واروع واصدق المقالات .
انها تستأهل ان ننام على همسها !!!

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
زهير دعيم
أسباب قد تحرم يوفنتوس من لقب دوري أبطال أوروبا
د انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية وضع يوفنتوس وكل من ينتمي له لقب دوري أبطال أوروبا هدف لهم ، ولم يكن الأمر سرياً ، والجميع كان يتحدث عن ذلك بشكلٍ واضح ، خصوصاً أن النادي ركز على ذلك خلال “الميركاتو” ،

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
محمد حبيب الله
الهروب من المدرسة/ بقلم: محمد حبيب الله
خالد خليفة
واقع العمل السياسي العربي/ خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab