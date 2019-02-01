اصابة شاب (36 عامًا) من كفرمندا بجراح متوسطة جراء شجار عنيف في القرية

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية في بيان عممه على وسائل الإعلام:"ان شجارًا عنيفًا نشب في بلدة كفرمندا بحيث هرعت الى المكان الطواقم الطبية التابعة للواء الكرمل وهناك قدمت الاسعافات الأولية لمصاب يبلغ من العمر 36 عامًا جراء تعرضه لإصابة بالرأس بحيث تم نقله الى مستشفى رمبام لمواصلة العلاج".
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