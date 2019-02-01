النادي الرياضي كفر قاسم يعزز موقعه في صدارة اللائحة

عزز فريق النادي الرياضي كفر قاسم موقعه في صدارة اللائحة، وذلك بعد فوزه البيتي على فريق هبوعيل بقعات هيردين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الجنوبية. وقد تقدم القسماويون عن طريق يوسي أسياج، ورغم أن الفريق الخصم قلب النتيجة، فان ياردين كوهين وأسياج اهتما بقلب الطاولة، ليواصل الفريق القسماوي مساعيه للارتقاء الى الدرجة الممتازة.
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