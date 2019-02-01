ملخص مردود الفرق العربية ضمن الأسبوع العشرين في الدرجة الثانية

المنطقة الشمالية "أ"

فاز هبوعيل البعينة على بيتار نهاريا بأربعة أهداف مقابل لا شيء. وبنفس النتيجة تغلب بلدي كابول على مكابي نحف. وتعادل اتحاد أحمد مجد الكروم أمام مكابي معلوت بهدفين لكل منهما. وانتصر النهضة الناصرة على نادي هضبة الجولان بهدف مقابل لا شيء.

المنطقة الشمالية "ب"

هزم هبوعيل صندلة ضيفه هبوعيل الفريديس بهدفين مقابل لا شيء. وانتصر مكابي اكسال على مكابي عرب النجيدات بهدف مقابل لا شيء.

المنطقة الجنوبية "أ"

فاز هبوعيل كفر برا على نادي تل أبيب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وتغلب شباب الطيبة على نادي يافا بهدفين مقابل هدف واحد. واكتسح هبوعيل جت على أبناء الطيبة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. وانتصر الشعاع كفر قاسم على بيتار رمات جان بهدفين مقابل لا شيء.

المنطقة الجنوبية "ب"

تلقى فريق هبوعيل الكسيفة هزيمة نكراء أمام فريق مكابي كريات ملآخي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.



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