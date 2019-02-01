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زيارة وفد اقتصاديّ واعلاميّ عربيّ الى فيتنام
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زيارة وفد اقتصاديّ واعلاميّ عربيّ الى فيتنام

انهى اواخر شهر يناير كانون الثانيّ وفد اقتصاديّ واعلاميّ عربيّ زيارة رسميّة الى جمهوريّة فيتنام وقد شملت هذه الزيارة العديد من المرافق الاقتصادية والإعلامية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن خالد خليفة، جاء فيه ما يلي: "انهى اواخر شهر يناير كانون الثانيّ وفد اقتصاديّ واعلاميّ عربيّ زيارة رسميّة الى جمهوريّة فيتنام وقد شملت هذه الزيارة العديد من المرافق الاقتصادية والإعلامية لهذا البلد هذا واجتمع ‏رجال الأعمال العرب من البلاد برئاسة ‏رجل الأعمال العربي السيد جمال الخطيب من قرية عيلوط الجليليّة بالعديد من رؤساء الشركات ‏والمرافق الفيتناميية رفيعة المستوى حيث رافق هذا الوفد الاعلاميّ الصحفيّ خالد خليفة وقد وقع الوفد الاقتصادي الاعلامي العربي على مذكرة ‏تفاهم تهدف إلى ‏جلب العديد من رؤساء الشركات العربية ورجال الأعمال العرب إلى فيتنام للاستثمار والاستيراد والتصدير وتعتبر فيتنام من دول النمور الاسويّة الصعادة كتايلاند، سينغافور، الهند، الفيليببن والصين، حيث يبلغ ناتجها القوميّ حوالي 480 ملار دولار سنويا وهي المصدرة رقم واحد للارز، كاشيو، القهوة، الالبسة، الاثاث، الكاميرات والهواتف الذكيّة. وقد وقّع الوفد اتفاقيات تعاون ‏للتبادل التجاري بين الطرفين العربي الفيتنامي خاصة مع ‏شركة هابرو الفيتنامية ‏للتوزيع والإنتاج الزراعي والغذائي في كافة أنحاء جمهورية فيتنام والعديد من الشركات الاخرى. هذا ‏وشملت الزيارة زيارة مرافق اقتصادية مهمة في مجالات التكنولوجيا الهايتك والتلفونات الذكية و الكاميرات الفيتنامية المتطورة".

وتابع البيان: "وفي اجتماع مع ‏الأكاديمية الفيتنامية للعلاقات الدولية شرح جمال الخطيب عن اهمية التعاون مع الوسط العربي ورجال الأعمال العرب كونهم شريحة مهمة من الاقتصاد في الدولة ‏وبدوره ‏القى الإعلامي والصحافي خالد خليفة محاضرة ‏شاملة عن الأوضاع في الشرق الاوسط والوضع الاقتصادي الذي يسود البلاد عامة والاوسط العربي خاصة ‏مطالبا حكومة ‏فيتنام دعم العديد من المبادرات العربية للتعاون الاقتصادي وخاصة مبادرة جمال خطيب والذي وعد بدورة بتكثيف العلاقات التجارية مع فيتنام وجلب المزيد من رجال الاعمال العرب الى هناك. هذا وقد تم تبادل الهدايا الرمزية بين الطرفين الفيتنامي والعربي حيث قدم السيد جمال الخطيب درعا ‏تكريمي للرئيس الأكاديمية ‏رئيس الأكاديمية الفيتنامية للعلاقات الدولية البروفيسور مينج ودعاه بدورة لزيارة رسمية الى مدينة الناصرة لمزيد من التعاون والتشاور في مطلع الصيف المقبل. هذا وزار الوفد العربيّ مزيد من الامرافق الاقتصادية وخاصة السياحيّة منها في مدينة هلونج-باي والعاصمة التجاريّة لجمهوريّة فيتنام هوشي من سيتي. وعاد الوفد في نهاية الاسبوع الى البلاد بعد انّ تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجاريّة"، إلى هنا نصّ البيان.  

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