تعادل هبوعيل زلفة أمام هبوعيل مجدال هعيمق بدون أهداف

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان والمدير الفني نبيل أمارة، في المباراة البيتية أمام فريق هبوعيل مجدال هعيمق بدون أهداف، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وأجريت المباراة على ملعب تعناخيم، بسبب عدم توفر ملعب ملائم للزلفاويين.

وحاول لاعبو زلفة حسم اللقاء في مباراة متوسطة المستوى من قبل الطرفين، لكن دون جدوى. يشار الى أن حارس المرمى غانم محاجنة غاب عن تشكيلة زلفة، بسبب البطاقات التحذيرية.



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