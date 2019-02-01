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هـ. باقة الغربية يفوز على نيشر 3-1
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هبوعيل باقة الغربية يواصل مطاردة هبوعيل أم الفحم بفوزه على نيشر 3-1

تغلب فريق هبوعيل باقة الغربية في المباراة الخارجية على فريق عيروني نيشر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر

تغلب فريق هبوعيل باقة الغربية في المباراة الخارجية على فريق عيروني نيشر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر – ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وشهد الفريق الباقاوي عودة متوسط الميدان يهودا كوهين، حيث أنهى الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات. وافتتح الهداف أوهاد كادوسي مهرجان الأهداف في الدقيقة التاسعة والعشرين. وأهدر علي كنانة ركلة جزاء 11م في الدقيقة الرابعة والأربعين، وهو ينوي ترك فريقه لصالح فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة . وفي الدقيقتين الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين عزز أوري وجاي كوهين النتيجة بالهدفين الثاني والثالث، بينما قلص مئير جباي النتيجة في الدقيقة الثامنة والثمانين.

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النادي الرياضي كفر قاسم يعزز موقعه في صدارة اللائحة
عزز فريق النادي الرياضي كفر قاسم موقعه في صدارة اللائحة، وذلك بعد فوزه البيتي على فريق هبوعيل بقعات هيردين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر - ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الجنوبية. وقد ت

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