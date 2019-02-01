هبوعيل باقة الغربية يواصل مطاردة هبوعيل أم الفحم بفوزه على نيشر 3-1

تغلب فريق هبوعيل باقة الغربية في المباراة الخارجية على فريق عيروني نيشر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر – ثالث مباريات جولة الاياب في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وشهد الفريق الباقاوي عودة متوسط الميدان يهودا كوهين، حيث أنهى الايقاف عن مباراة واحدة، بسبب تجميعه خمس بطاقات صفراوات. وافتتح الهداف أوهاد كادوسي مهرجان الأهداف في الدقيقة التاسعة والعشرين. وأهدر علي كنانة ركلة جزاء 11م في الدقيقة الرابعة والأربعين، وهو ينوي ترك فريقه لصالح فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة . وفي الدقيقتين الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين عزز أوري وجاي كوهين النتيجة بالهدفين الثاني والثالث، بينما قلص مئير جباي النتيجة في الدقيقة الثامنة والثمانين.
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