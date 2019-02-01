هبوعيل اكسال يخسر لهبوعيل عكا ويتورط بالقاع

تورط فريق هبوعيل اكسال في قاعة لائحة الدرجة الممتازة وذلك بعد خسارته لفريق هبوعيل عكا 3-1 في مباراة خارجية جرت على استاد عكا بحضور قرابة الـ 800 مشجع. الفريق الكسلاوي لم يؤدي المطلوب منه وظهر ضعيفاً خصوصاً في الشوط الاول الذي انتهى بهدف لهبوعيل عكا سجله المدافع الي ينون في الدقيقة الـ22.

الشوط الثاني تحسن اداء لاعبي اكسال واستحوذوا اكثر على الكرة الا ان عقم خط الهجوم ابقى التفوق عكي حتى الدقيقة الـ 79 بها افلح البديل في هبوعيل عكا شرعبي من تسجيل هدف عكا الثاني. ولم تمضِ الا دقيقتين حتى افلح اللاعب العكي عزات خلايلة من تسجيل هدف فريقه الثالث قبل ان يسجل مهاجم اكسال أمير خلايلة هدف اكسال الوحيد في الدقيقة الـ 86 لتنتهي المباراة بفوز عكي على اكسال 3-1.

إقرا ايضا في هذا السياق: