نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة الممتازة – الأسبوع 22
مكابي الاخاء الناصرة - هبوعيل شباب اللد 3-0
هبوعيل بيتح تكفا - هبوعيل نتسيرت عيليت 2-0
هبوعيل عكا - هبوعيل اكسال 3-1
هبوعيل كفار سابا - هبوعيل أشكلون 0-2
هبوعيل العفولة - هبوعيل كتمون 1-1
الدرجة الأولى – الأسبوع 18
المنطقة الشمالية
هبوعيل زلفة - هبوعيل مجدال هعيمق 0-0
نادي الطيرة - مكابي كريات آتا 1-1
عيروني نيشر - هبوعيل باقة الغربية 1-3
مكابي تسور شالوم - هبوعيل كفر كنا 0-1
عيروني طبريا - هبوعيل كوكب 1-0
المنطقة الجنوبية
هبوعيل أزور - نادي القدس 1-2
مكابي يفنة - نادي حولون 0-2
مكابي شعرايم - مكابي هرتسليا 2-0
نادي كفر قاسم - هبوعيل بقعات هيردين 3-2
مكابي يافا - هبوعيل محنيه يهودا 1-0
نادي أشدود - هبوعيل كفار شليم 2-2
مكابي كريات جات - شمشون كفر قاسم 0-2
الدرجة الثانية – الأسبوع 20
المنطقة الشمالية "أ"
مكابي معلوت - اتحاد مجد الكروم 2-2
بيتار نهاريا - هبوعيل البعينة 0-4
نادي هضبة الجولان - النهضة الناصرة 0-1
مكابي نحف - بلدي كابول 0-4
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل صندلة - هبوعيل الفريديس 2-0
هبوعيل بيسان - هبوعيل طيرة الكرمل 0-1
مكابي عرب النجيدات - مكابي اكسال 0-1
المنطقة الجنوبية "أ"
هبوعيل نحلات يهودا - بيتار بيتح تكفا 1-2
نادي تل أبيب - هبوعيل كفر برا 1-3
عميشاف بيتح تكفا - هبوعيل كريات أونو 2-1
هبوعيل هود هشارون - نادي أور يهودا 0-0
شباب الطيبة - نادي يافا 2-1
الشعاع كفر قاسم - بيتار رمات جان 2-0
هبوعيل جت - أبناء الطيبة 4-1
شمشون تل أبيب - عيروني بيت دجان 2-1
المنطقة الجنوبية "ب"
بيتار معليه أدوميم - هبوعيل ايلات 0-1
بيتار كريات جات - نادي بئر السبع 1-0
عيروني موديعين - مكابي سديروت 0-3
نادي شيكون همزراح - نادي ديمونا 0-1
مكابي نتيفوت - هبوعيل اللد 2-3
بيتار جفعات زئيف - يتشلئيل رحوفوت 0-3
مكابي كريات ملآخي - نادي الكسيفة 5-0
إقرا ايضا في هذا السياق:
- مباريات الأسبوع في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- غرامة مالية وفرض ثلاث مباريات عقابية على أبناء سخنين 2 منها بدون جمهور وواحدة خارج الدوحة
- مباريات كيك بوكس ودية في متناس الكرميم نتسيرت عيليت
- نتائج مباريات الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي
- الليلة: 6 فرق تخوض ختام مباريات الأسبوع 21 في الدرجة الممتازة
- مباريات اليوم الاثنين ضمن الدرجتين العليا والممتازة في الدوري الاسرائيلي
- نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
- جدول أهم مباريات كرة القدم في العالم اليوم السبت
- مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي