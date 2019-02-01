اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات اليوم في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشبابSports

نتائج مباريات اليوم في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غيوم متناثره
14

حيفا
غيوم متناثره
14

ام الفحم
غيوم متناثره
15

القدس
سماء صافية
16

تل ابيب
سماء صافية
15

عكا
غيوم متناثره
14

راس الناقورة
غيوم متناثره
14

كفر قاسم
سماء صافية
16

قطاع غزة
سماء صافية
16

ايلات
سماء صافية
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نتائج مباريات اليوم الجمعة في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

الدرجة الممتازة – الأسبوع 22 مكابي الاخاء الناصرة - هبوعيل شباب اللد 3-0 هبوعيل بيتح تكفا - هبوعيل نتسيرت عيليت 2-0

الدرجة الممتازة – الأسبوع 22

مكابي الاخاء الناصرة - هبوعيل شباب اللد 3-0
هبوعيل بيتح تكفا - هبوعيل نتسيرت عيليت 2-0
هبوعيل عكا - هبوعيل اكسال 3-1
هبوعيل كفار سابا - هبوعيل أشكلون 0-2
هبوعيل العفولة - هبوعيل كتمون 1-1

الدرجة الأولى – الأسبوع 18

المنطقة الشمالية

هبوعيل زلفة - هبوعيل مجدال هعيمق 0-0
نادي الطيرة - مكابي كريات آتا 1-1
عيروني نيشر - هبوعيل باقة الغربية 1-3
مكابي تسور شالوم - هبوعيل كفر كنا 0-1
عيروني طبريا - هبوعيل كوكب 1-0

المنطقة الجنوبية

هبوعيل أزور - نادي القدس 1-2
مكابي يفنة - نادي حولون 0-2
مكابي شعرايم - مكابي هرتسليا 2-0
نادي كفر قاسم - هبوعيل بقعات هيردين 3-2
مكابي يافا - هبوعيل محنيه يهودا 1-0
نادي أشدود - هبوعيل كفار شليم 2-2
مكابي كريات جات - شمشون كفر قاسم 0-2

الدرجة الثانية – الأسبوع 20

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي معلوت - اتحاد مجد الكروم 2-2
بيتار نهاريا - هبوعيل البعينة 0-4
نادي هضبة الجولان - النهضة الناصرة 0-1
مكابي نحف - بلدي كابول 0-4

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل صندلة - هبوعيل الفريديس 2-0
هبوعيل بيسان - هبوعيل طيرة الكرمل 0-1
مكابي عرب النجيدات - مكابي اكسال 0-1

المنطقة الجنوبية "أ"

هبوعيل نحلات يهودا - بيتار بيتح تكفا 1-2
نادي تل أبيب - هبوعيل كفر برا 1-3
عميشاف بيتح تكفا - هبوعيل كريات أونو 2-1
هبوعيل هود هشارون - نادي أور يهودا 0-0
شباب الطيبة - نادي يافا 2-1
الشعاع كفر قاسم - بيتار رمات جان 2-0
هبوعيل جت - أبناء الطيبة 4-1
شمشون تل أبيب - عيروني بيت دجان 2-1

المنطقة الجنوبية "ب"

بيتار معليه أدوميم - هبوعيل ايلات 0-1
بيتار كريات جات - نادي بئر السبع 1-0
عيروني موديعين - مكابي سديروت 0-3
نادي شيكون همزراح - نادي ديمونا 0-1
مكابي نتيفوت - هبوعيل اللد 2-3
بيتار جفعات زئيف - يتشلئيل رحوفوت 0-3
مكابي كريات ملآخي - نادي الكسيفة 5-0

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
مباريات نتائج
هبوعيل اكسال يخسر لهبوعيل عكا ويتورط بالقاع
تورط فريق هبوعيل اكسال في قاعة لائحة الدرجة الممتازة وذلك بعد خسارته لفريق هبوعيل عكا 3-1 في مباراة خارجية

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د.ابراهيم خطيب
الكنيست بين الوهم والضرورة/ د.ابراهيم خطيب
محمد حبيب الله
الهروب من المدرسة/ بقلم: محمد حبيب الله
خالد خليفة
واقع العمل السياسي العربي/ خالد خليفة
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab